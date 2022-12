Amici | anticipazioni 11 dicembre | un ritorno inaspettato e un’eliminazione a sorpresa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La prossima puntata di22 va in onda domenica 112022 nel primo pomeriggio su Canale 5. Ma quali sono le? Scopriamo quali sono le gare previste, gli ospiti in studio e gli eliminati. Domenica 112022 è attesa la messa in onda di una nuova puntata di22. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... carilettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostreper il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo ...Riuscirà a fare pace con l'amica Per saperne di più, cari, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostreUn Altro Domani per il momento terminano qui. L'appuntamento è per ...Amici 22, le anticipazioni della prossima puntata in onda su Canale 5 domenica 11 dicembre 2022: sfide, ospiti, eliminati ..."Incastrati", questa sera alle 21.45 su Canale 5 la prima puntata della miniserie con Ficarra e Picone. Ecco la trama.