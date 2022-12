Amici 22 | anticipazioni puntata di domenica 11 dicembre 2022 Emma e Achille Lauro tra gli ospiti

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ad2222 continua con la tredicesimadellapomeriggio, registrata ieri – martedì 6– e in onda su Canale 5 l’11alle 14. Se non voletee spoiler su quanto accaduto, l’esito delle sfide e gli, la vostra lettura deve fermarsi qui.22: cosa è successo nella tredicesimadi11Proseguono le gare nella scuola di, con nuovi premi in palio per i primi tre classificati di ciascun circuito. Per quanto riguarda il canto, secondo quanto anticipano l’account Twitter ...