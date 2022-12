Amichevole prenatalizia contro la Cremonese

Leggi su seriea24

Il Torino FC comunica che venerdì 23 dicembre alle ore 14.30, presso lo stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo una garala. La sfidasarà l'occasione per i granata del tecnico Ivan Juric per tornare a respirare l'aria della Serie A in attesa della ripresa del campionato, che avverrà mercoledì 4 gennaio 2023 con la partita Torino-Hellas Verona.