Allison torna in Teen Wolf oppure no? ll trailer del film con Crystal Reed destabilizza tutti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ta sul set dima sembra proprio che non tutto è oro quello che luccica. Per mesi i fan hanno gongolato all’idea di riavere indietro la loroma forse le cose non sono come sembrano e la delusione potrebbe essere dietro l’angolo. A destare dubbi e quesiti tra i fan della serie tv cult è stato proprio ildi: The Movie che a gennaio sbarcherà su Paramount+, ma perché? In un frame e in alcuni scatti vediamo che la coppia originale di Beacon Hills èta insieme nele proprio TVLine offre un primo sguardo esclusivo a Scott (interpretato da Tyler Posey ) e “” che combattono l’uno a fianco dell’altro contro il temuto ...