Alla scoperta delle distillerie artigianali della Valle dei Laghi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dici Grappa e pensi al Trentino. E giustamente. È tra le montagne e le valli intorno a Trento, infatti, che la lavorazione e la distillazionevinacce (dell’uva, qui, non si butta niente, nemmeno gli acini già pigiati) ha una tradizione secolare e per perpetuare le tradizionali tecniche di produzione, valorizzare il prodotto, difenderlo da imitazioni e promuoverlo, nel 1969 è nato l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, che impone regole di autodisciplina e controlli severi, per garantire qualità e gusto con un marchio d’origine Grappa Trentina. La grappa, in provincia di Trento, nasce, insomma, da una sapienza centenaria tramandata di generazione in generazione e distillare grappa in tutta la provincia è un must: ogni micro zona si distingue dalle altre per le condizioni climatiche e ambientali che creano un habitat ideale per diverse varietà di uve. E così, come ...