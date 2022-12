Alex Sandro sempre più lontano | la Juventus ha il nuovo terzino sinistro

ilBianconero

L'undici scelto dal tecnico brasiliano è praticamente lo stesso che superava la Serbia nel primo turno, ad eccezione di, fuori anche lui per infortunio e sostituito numericamente da Eder ...Restano in Qatar Rabiot , i tre brasilianiDanilo e Bremer , gli argentini Di Maria e Paredes : tutta gente che, con ogni probabilità, raggiungerà molto tardi la Continassa. Molto ... Juve, le ultime sulle condizioni di Alex Sandro: il Brasile spera Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, Alex Sandro ha svolto la seduta di allenamento odierna parzialmente in gruppo. Il terzino della Juventus, potrebbe quindi recuperare in tempo ...Il terzino della Juventus Alex Sandro è attualmente impegnato con il Brasile al Mondiale in Qatar. Anche se è ai box per un problema all'anca. Stando a quanto riferisce SkySport il brasiliano oggi si ...