Al cinema “La prima regola” | regia di Massimiliano D’Epiro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) MILANO – “Con questi ragazzi non devi farci la guerra… hanno solo paura”. Una scuola superiore di periferiamilitarizzata, poi chiusa, in cui emergono tutte le contraddizioni di una società abbandonata a se stessa e i conflitti che covano dentro ai giovani studenti. C’è tempo solo per l’ultima lezione. “La”,di, con Darko Peri?, è dal 1° dicembre in tutte le saletografiche italiane. Goldenart Production, Rai, Notorious Pictures, Dinamo Film, Apulia Film Commission. Colonna sonora a cura di Davide “Boosta” Dileo. L'articolo L'Opinionista.

