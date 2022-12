Agenzia ANSA

Un uomo afghano condannato per omicidio è stato giustiziato in pubblico oggi, in quella che è laconferma di una sentenza del genere da quando gli islamisti sono tornati al potere nel Paese nell'agosto 2021. "La corte suprema è stata incaricata di attuare questo ordine di 'qisas' in un ...... mi trovavo in un carcere iraniano, quello descritto nel mio primo libro 'Il mio', c'...del pranzo sono andato a casa di alcuni contadini per ascoltare i loro racconti e chiedere ... Afghanistan: prima esecuzione pubblica da ritorno Talebani - Asia Un uomo afghano condannato per omicidio è stato giustiziato in pubblico oggi, in quella che è la prima conferma di una sentenza del genere da quando gli islamisti sono tornati al potere nel Paese nell ...Le testimonianze di Sediqa, Batool, Razia, Nesa, Negin... oggi in salvo in Italia grazie alla Rete umanitaria fondata da Maria Grazia Mazzola. "Omicidi e abusi su donne e bambini. Non si può negoziare ...