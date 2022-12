Affitta casa nella nave da crociera MV Narrative per lavorare in smart working per 3 anni | ecco quanto ha pagato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Austin Wells è un 28enne che ama viaggiare per il mondo, ma non gli piacciono i voli lunghi, il jet lag o una routine instabile, per questo motivo ha trovato una soluzione per poter visitare il mondo ...

ilgazzettino.it

Ecco dove e come candidarsi La scelta di Wells La '' in cui si è trasferito il 28enne è una mega nave da crociera chiamata MV Narrative , di Storylines , pensata e studiata per una ' vita ...Chalet con vista panoramica La titolare dell'agenzia di viaggi di Cesano riceve una richiesta da parte di una sua cliente storica, di reperirle unaper trascorrere le ferie natalizie a Chamonix, ... Affitta casa nella nave da crociera MV Narrative per lavorare in smart working per 3 anni: ecco quanto ha paga Il lavoro da sogno: 2.800 euro al mese (e spese pagate) per viaggiare in camper. Ecco dove e come candidarsi ...Il borgo medievale nelle Marche in affitto. Petritoli può ospitare fino a duecento persone in B&B, ville, hotel e un castello. Ecco i dettagli ...