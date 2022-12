AEW | Dax harwood riconosce le speculazioni sul futuro Degli FTR

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Cosa ne saràFTR? Andiamo a vedere leuscite in questo periodo. Ilrimane incerto per i due membriFTR Daxe Cash Wheeler con il loro contratto da tag team in scadenza a fine aprile. Daxha dichiarato in una recente intervista di non sapere la fine che farà il duo,ha persino suggerito che il team potrebbe prendersi un anno di pausa per favorire la promozione di un loro programma indipendente. Ovviamente é solo dicembre ancora maha fatto sapere che tante persone si stanno chiedendo cosa saràFTR. In un suo tweet di mercoledì mattinaha dichiarato che nella mente Del duo ci sono cose più urgenti al momento. In seguito il tweet ...