Achille Togliani | chi è la moglie Daisy Traversari | età | lavoro | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha fatto sognare gli italiani del secolo scorso, e lo ha fatto in un momento critico, problematico, quando i nostri genitori e nonni uscivano dalla guerra e dovevano rimboccarsi le maniche per poter ricostruire nuovamente un Paese con la spinta propulsiva del boom economico e del nuovo Capitalismo liberale infuso dagli Stati Uniti. Un’ondata di crescita e benessere, preceduta però dal trauma dei ricordi, delle bombe e delle città di distrutte. In quel periodo c’era una voce che, più di tutte, era riuscita a far sognare e cantare gli italiani, nonostante tutte le difficoltà, tutte le amarezze del caso. Lo chiamavano il ”principe della canzone italiana” oppure il ”menestrello dell’era atomica”. Anche le tensioni della guerra fredda, la minaccia del nucleare erano in qualche modo smorzate dalle sue melodie, così sincere e così dirette, ...