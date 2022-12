(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Questa domanda mi consente definitivamente di chiarire la posizione,ta anche dal parere negativo all’emendamento depositato oggi. Non vorrei sembrare inopportuno e irrispettoso, ma la risposta sintetica è che siamo contrari”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani Andrea, intervenendo in una risposta al question time di oggi sull’emendamento proposto per L'articolo proviene dae Finanza.

"Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di serie A in particolare". Il ministro dello Sport, Andrea, ribadisce la posizione sua personale e del Governo rispondendo al question time alla Camera. "Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a ...Scommesse. Anzi, "diritto alla scommessa". Per un calcio che cerca nuove risorse, è un'espressione chiave. Se n'era avutagià lunedì, durante la mezz'ora di incontro al Coni fra Andreae il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Ieri, c'è stato però un ulteriore passo avanti perché il ministro ... Abodi conferma: «Niente rateizzazione tasse al calcio» Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Questa interrogazione mi consente definitivamente di chiarire una posizione che ho già espresso in Commissione Cultura riunite e confermata dal deposito del ..."Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di serie A in particolare". Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ribadisce la posizione sua personale e del Governo rispondendo al ques ...