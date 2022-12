Abobakar Soumahoro? Chi di moralismo ferisce | di moralismo perisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Fa più pena ora, Aboubakar, di quanto non ne abbia mai suscitata quando di lavoro faceva il bracciante prima e il paladino degli ultimi poi, e girava prima i campi e poi i corridoi del Parlamento con gli stivali sporchi di fango e il pugno chiuso, ebbro di parole scelte per far sentire in colpa l'Italia. Ci accusava di sfruttare i suoi fratelli al Sud, anche se lì non li avevamo portati noi ai lavori forzati, ma le navi delle organizzazioni umanitarie, d'accordo con gli scafisti, e la propaganda irresponsabile di chi aveva illuso quei poveracci di essere risorse di cui c'è bisogno. Appena entrato alla Camera, sul deputato di Sinistra Italiana e Verdi, che ora entrambi i partiti ripudiano e bollano come «un errore», è crollato il mondo, ma il suo mondo. Si è scoperto che la cooperativa della suocera anziché fare accoglienza accumulava soldi sfruttando gli ...