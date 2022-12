Abbiamo bisogno di Pensiero Solido! La versione di Palmieri

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La tecnologia che fa bene. Quella che produce impatto sociale, culturale e umano evitando nuove o antiche discriminazioni. È questo il filo conduttore dell’attività di Antonio, ex deputato di Forza Italia, che dal 1988 si occupa di comunicazione politica, formazione, innovazione digitale e sociale. Per proseguire il suo lavoro nel novembre 2022ha fondato la FondazioneSolido: “Ho sempre avuto il desiderio, una volta terminata l’attività parlamentare, di continuare il mio impegno civico con una attività che fosse a beneficio non solo mio ma del maggior numero di persone possibile e che mi consentisse di restituire alla società le competenze accumulate in 21 anni e mezzo di Parlamento. Per questo ho voluto istituire la FondazioneSolido”, racconta a Formiche.net. Una Fondazione nata ...