(Di mercoledì 7 dicembre 2022)– In occasione delle festività l’amministrazione Arcidiacono per creare un’allegra atmosferaper cittadini e turisti ha previsto di un sistema di filodiffusione di musiche natalizie che saranno scelte dal direttore artisticorassegna, Giovanni Vagliaca, nelle principali viei cui lavori avranno inizio questa sera. Intanto questo pomeriggio alle 17.15 (live.it)

MonrealeLive

... momenti di sana aggregazione"."Il regalo piu' bello di questo Natale - ha aggiunto il maestro Giovanni Vaglica - è stato l'arrivo del nuovo pianoforte di proprietà del Comune diche si ...... dal mondo della moda, dello sport e della, tutte chiaramente vestite Dolce&Gabbana: da ... in Italia: si ritrova, non a sorpresa, tanta Sicilia (Agrigento, Siracusa,), ma anche Milano, ... A Monreale musica natalizia per le strade della città e oggi si accende l’albero in piazza E’ stato presentato questo pomeriggio a Casa Cultura Santa Caterina il cartellone delle manifestazioni natalizie di Monreale che sono iniziate ieri pomeriggio, con il concerto di pianoforte a Villa Sa ...MONREALE, 4 dicembre – L'abbazia di San Martino delle Scale apre le porte per la “Rassegna delle Birre di Natale”: sabato 17 e domenica 18 dicembre ospiterà la manifestazione organizzata da Hora Bened ...