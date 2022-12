A Ischia il primo funerale privato delle vittime della frana | ieri trovata l' ultima

- Le famiglie delle vittime hanno rifiutato i funerali di Stato. 'si sono sentite massacrate nei giorni del dolore, vanno capite', ha detto il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale.Oggi a Lacco Ameno, così come in tutti i comuni dell'isola d', sarà lutto cittadino in ... Il corpo di Eleonora è stato ildei 12 trovati dalle squadre di soccorritori. I funerali vengono ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Con un silenzio rotto soltanto dalla risacca del mare Lacco Ameno a tributato l'ultimo saluto a Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, fidanzati e vittime della frana di Ischia del 26 novembre. G ...