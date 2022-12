13 minuti d' applausi per il Godunov alla Scala | ovazione per Mattarella

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Tredicidifinali per il “Boris” di Modest P. Musorgskij diretto dal Maestro Riccardo Chailly e interpretato dal basso Ildar Abdrazakov, che questa sera ha aperto la stagione lirica 2022/23 del Teatrodi Milano. Prima del tributo all'allestimento firmato dal regista danese Kasper Holten, il pubblico ha tributato 5di, una standing ovation e ringraziamenti a gran voce, al presidente della Repubblica Sergioal momento del suo arrivo nel palco reale del teatro milanese in compagnia della figlia Laura. Accanto a lui, nello stesso palco, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quello del Senato Ignazio La Russa, ...

