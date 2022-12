Yassine Bounou | ecco chi è l' eroe del Marocco che ha stregato la Spagna

La scalata inizia quando si trasferisce in prestito al Saragozza, in Segunda Division (la nostra Serie B), da cui passa poi al Girona, salendo in Liga, prima di sbarcare al Siviglia, dove si afferma ...Una serie di balletti che hanno ipnotizzato i rigoristi spagnoli: due rigori parati, uno spinto sfiorato e spedito sul palo. Il portiereè l'eroe del Marocco che vola ai quarti di finale dopo per la prima volta nella sua storia, dopo aver battuto la Spagna ai rigori. Proprio quella Spagna che lui conosce benissimo, visto ...Festeggiamenti in centro città da parte di alcuni giovani tifosi nordafricani Là dove non arriva l’Italia, riesce il Marocco. I campioni della Spagna sono battuti, e la nazionale nordafricana raggiung ...Il portiere Yassine Bounou è l'eroe del Marocco che vola ai quarti di finale dopo per la prima volta nella sua storia, dopo aver battuto la Spagna ai rigori. Proprio quella Spagna che lui conosce ...