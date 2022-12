Yassine Bounou | chi è il portiere del Marocco che ha stregato la Spagna ai rigori

(Di martedì 6 dicembre 2022) Gioca innel Siviglia. È fra i leader della squadra marocchina. È nato in Canada, a Montreal, e a 2 anni è tornato a Casablanca. Ha vinto l’Europa League nel 2020 battendo l’Inter in finale

Classe 1991, marocchino con passaporto canadese,, detto Bono, si iscrive di diritto alla lista dei portieri 'eroi' dei Mondiali Qatar 2022. Sulle orme di Dominik Likavovic, che ieri ha parato tre rigori nella vittoria della Croazia ...Achraf Hakimi da Madrid, terzino del Psg, realizza il rigore della qualificazione eliminando la Spagna, dopo due rigori parati dal portiere, detto Bono in Spagna, dove gioca da dieci ...Sampdoria, Sabiri continua la sua cavalcata nel Mondiale: il Marocco batte la Spagna ai rigori e centra il miglior risultato nella sua storia ...Il Marocco fa la storia, batte la Spagna ai rigori e si qualifica per la prima volta in assoluto ai quarti di finale di un Mondiale.