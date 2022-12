Yassine Bounou | chi è il portiere del Marocco che ha stregato la Spagna ai rigori Città in festa | Milano | Torino

(Di martedì 6 dicembre 2022) Gioca innel Siviglia. È fra i leader della squadra marocchina. È nato in Canada, a Montreal, e a 2 anni è tornato a Casablanca. Ha vinto l’Europa League nel 2020 battendo l’Inter in finale

Due rigori parati, uno spinto con lo sguardo sul palo. Se il Marocco è ai quarti di finale del Mondiale per la prima volta nella sua storia il merito è per buona parte del suo portiere,. Se lo ricorderanno, probabilmente, i tifosi dell' Inter . 31 anni, con la scritta "Bono" sulla maglia, il portiere marocchino fu ottimo protagonista della finale di Europa League 2020 ...La squadra africana agli ottavi batte gli ex campioni della Spagna 3 - 0 ai rigori raggiungendo i quarti di finale per la prima volta nella propria storia grazie al portiereche ha ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Il Marocco ha colto una storica qualificazione ai quarti di finale grazie alle strepitose parate del suo portiere ...