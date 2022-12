X Factor 2022 | finale alle porte | le dichiarazioni di giudici e finalisti

(Di martedì 6 dicembre 2022) È il Mediolanum Forum di Assago a ospitare, come da tradizione, ladi Xche si celebra il prossimo 8 dicembre. I motori sono caldi e le prove si susseguono impegnando la conduttrice e i– tutti si esibiranno live – insieme ai. In corsa per la vittoria sono Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea, in un perfetto equilibrio numerico che vede all’ultimo appuntamento un talent per ogni giudice. Ospiti annunciati della finalissima i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza mentre la serata sarà divisa in tre manche la prima delle quali dedicata ai duetti con Francesca Michielin. Seguirà il Best Of, in cui i tre rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. L’ultima manche, la, sarà dedicata agli inediti ...

TAGS Ambra Angiolini , Dargen D'Amico , Fedez , Rkomi , X, XLa fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...ROMA - Quattro concorrenti, tre manche, due super ospiti e un unico vincitore. Sono questi i numeri alla base della finale di X, in programma giovedì 8 dicembre su Sky Uno, Now e in simulcast su TV8 a partire dalle 21.15. I FINALISTI In gara Beatrice Quinta per Dargen D'Amico, i Tropea per Ambra Angiolini, i Santi ...Mancano pochi giorni alla messa in onda dei The Game Awards 2022 e ora Geoff Keighley ha deciso di svelare alcuni dettagli dello show. In un AMA (Ask me Anything) su Reddit, il conduttore e ideatore d ...Palermo e la Sicilia intera – ma non solo – fanno il tifo per lei. Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, ha già un folto gruppo di fans che ha incantato durante le sue esibizioni ...