WWE | Cambio nel match per i Titoli di Coppia a Smackdown

(Di martedì 6 dicembre 2022) La WWE ha annunciato un cambiamento nella prossima difesa titolata degli WWE Undisputed Tag Team Champions di questo Venerdì a, per un possibile infortunio di una superstar. Durante RAW è stato annunciato che sarà Butch a fare squadra con Sheamus contro gli Usos. Butch sostituirà il precedentemente annunciato Drew McIntyre. Infortunio per Drew McIntyre? Sembra confermarlo lo stesso wrestler, che tramite Twitter ha confermato di non aver ricevuto il via libera dei medici per combattere questo Venerdì anell’incontro per idi, non dando però ulteriori dettagli sulla motivazione. Non sappiamo quindi se si tratta di un malanno momentaneo o un infortunio vero e proprio. Ci auguriamo che non si tratti della seconda ipotesi e che vedremo presto di nuovo in azione lo ...