WWE | Bayley “sceglie da sé” l’avversaria Tra sette giorni interessante #1 contender match

(Di martedì 6 dicembre 2022) Archiviato il War Games di Survivor Series è tempo di trovare una nuova avversaria per Bianca Belair, regina indiscussa di Raw da ormai otto mesi. La formula scelta per arrivare alla nuova #1è stata quella già ben collaudata ultimamente di avere due triple threat, con le due vincitrici che si sfideranno la prossima settimana per il posto da sfidante ufficiale. Il primo incontro ha visto affrontarsi Asuka,e Rhea Ripley mentre nel secondo si sono scontrate Alexa Bliss, Becky Lynch e Nikki Cross. Damage CTRL in totale… Controllo Dopo un confronto verbale trae Becky Lynch, è stato il momento del primo triple threat. L’incontro è stato dominato da Ripley nelle fasi iniziali, successivamente è stato il momento di Asuka fino ad arrivare ad un certo ...

I risultati diSurvivor Series WarGames Women's WarGames: Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka & Mia Yim battono, Dakota Kai, Nikki Cross, Rhea Ripley & Iyo Sky Il WarGames ......di. A unirsi al team delle cattive ci ha pensato Rhea Ripley, mentre siamo in attesa di conoscere la quinta e ultima componente della squadra dell'attuale Raw Women's Champion. Dove vedere...WWE is reportedly set to hold its 2023 draft in April, and the company should make several huge changes to Raw and SmackDown.Alexa Bliss potrebbe presto trasformarsi definitivamente in una versione molto dark di se stessa, magari più di prima, con Bray Wyatt ...