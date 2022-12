Vodafone | chi è Margherita Della Valle | la nuova ad

Peropera nel customer care 2 giorni di smart working, ma possibili 6 giorni aggiuntivi per le emergenze. Flessibilità per genitori e fragiliripensa lo smart working confermando una ...L'ex ministro del governo Draghi è stato ceo didal 2008 al 2018. Della Valle è una delle ...la conosce la descrive come una donna preparata e una lettrice indefessa, amante dei libri che ...Vodafone Business ed Edison Next annunciano una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle medie e grandi imprese italiane e della Pubblica amministrazione.Siglato un accordo con i sindacati Slc, Fistel, Uilcom e Ugl telecomunicazioni che riduce il lavoro in sede. Per chi opera nel customer care 2 giorni di smart working, ma possibili 6 giorni aggiuntivi ...