(Di martedì 6 dicembre 2022) Le frasi choc, conpiù o meno velate, sono andate in onda ieri sera nel programma di Nicola Porro Quarta Repubblica. Con una faccia tosta e senza pudore, uno dei manifestanti al corteo “pacifista” di Roma, sabato scorso, parla di possibili atti dida parte della gente, a suo dire “esasperata” per la possibile cancellazione del reddito di cittadinanza. E alla domanda sulle paure espresse dal ministro della Difesa Guido, il manifestante intervistato (), parla di un pericolo evidente di. “Se colpirà, non mi strapperò i capelli…”. In altri termini, non si dispiacerà.su, lee la replica ”Sono disgustato come cittadino, preoccupato come persona, ma mi dà la forza ...

Secolo d'Italia

Tensione a 'Quarta Repubblica'. In uno dei servizi mandati in onda durante la trasmissione, uno degli intervistati critica il governo sostenendo che laa Guidoè una cosa per cui non si strapperebbe i capelli. Dopo aver ascoltato quelle parole d'odio, il ministro della Difesa se la prende con politici e giornalisti che fomentano il ......partecipante alla manifestazione di sabato scorso che ha detto che non si sarebbe strappato i capelli per un atto dicontro di lui. "Oggi fomenta l'odio, ma fino all'altro ieri...".... «Violenza su Crosetto Non mi dispiacerebbe...». Vergognose minacce dai "pacifisti" di sinistra (video) Tensione a "Quarta Repubblica". In uno dei servizi mandati in onda durante la trasmissione, uno degli intervistati critica il governo ...Si fa un gioco troppo facile nell’accusare per l’ennesima volta Giuseppe Conte d’incoerenza. Tuttavia il teatro insegna che quando un errore viene ripetuto più di una volta non è più un errore, ma la ...