Violenza sessuale di gruppo | pesante condanna per un ex Serie A

(Di martedì 6 dicembre 2022)di, arriva la sentenza:per un exA, la sua carriera assume una piega davvero complicata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nonostante la fama, la ricchezza e uno status da privilegiato, inA accade anche questo. Arriva una sentenza davveroper un giocatore giovane e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il calciatore del Genoa Manolo Portanova è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione perdi gruppo nei confronti di una giovane di 21 anni. A pronunciare la sentenza il gup del tribunale di Siena al termine del processo con rito abbreviato .di gruppo, ...612bis c.p.), la(art.609 bis c.p.). Il quadro, desolante, che emerge dal monitoraggio rileva una leggera flessione dei delitti commessi (estratti dalla banca dati interforze) nei ...Il tribunale ha anche stabilito una provvisionale di 100 mila euro per la vittima, una studentessa toscana di 21 anni Sei qui: Home » FLASH NEWS » Portanova condannato a 6 anni di carcere per violenza ...Il calciatore del Genoa Manolo Portanova è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza. I fatti denunciati da quest'ultima - - ...