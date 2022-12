Violenza | il pm archivia per il «silenzio» della vittima | ma il gip rifiuta

(Di martedì 6 dicembre 2022) I fatti risalgono al 2019: un 32enne aveva dato un passaggio a una 27enne per poi condurla a casa e abusare di lei, che non aveva espresso «esplicito dissenso»

È una delle motivazioni con cui la procura aveva deciso di chiedere l'archiviazione dell'indagine persessuale a carico di un 32enne accusato di aver abusato nella sua abitazione di una ...... spiega che nella "fattispecie" disessuale non si richiede "affatto un manifesto dissenso" da parte della vittima, "quanto piuttosto, come ribadito dalla Suprema Corte, il consenso", se c'è,...I fatti risalgono al 2019: un 32enne aveva dato un passaggio a una 27enne per poi condurla a casa e abusare di lei, che non aveva espresso «esplicito dissenso» ...Senza parole. Abusò di lei che taceva per lo choc, pm archivia stupro, gip riapre caso: silenzio non è assenso ...