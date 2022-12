IlNapolista

... non mette la pezza sperata da Bento, Raphinha fa sempre quello che). Lee Jae - Sung 4 : manca il suo rientro per copriresul primo gol, fuori dalla partita. All'intervallo cambia ...Richarlison 7,5 Innesca e conclude l'azione del 3 - 0, fa quello chesia quando parte in ...8 Mette la palla sul palo lungo senza tradire alcuna edizione, nonostante i vent'anni e un ... Vinicius vuole rescindere il contratto con la Nike (gli avrebbero dato scarpe vecchie di un anno) - ilNapolista La verdeoro travolge gli asiatici e vola ai quarti di finale dove incontrerà la Croazia: tutti nel primo tempo i gol dei brasiliani, nella ripresa la Corea accorcia meritatamente le distanze ...Neymar Jr 7,5: i suoi Mondiali dovevano essere finiti, ma lui non era dello stesso avviso. Scende in campo dal 1', gioca a suo modo e dal dischetto è perfetto. Arriva a 76 gol con il Brasile, -1 da ...