VIDEO – Tonali firma maglie ai tifosi al ‘Casa Milan Store’ | PM News

Pianeta Milan

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Juve, la sorprendente rivelazione di Perin - Argentina, Scaloni non esclude cambio convocati per Qatar - Italia,lascia il ritiro della Nazionale - Il pallone racconta - Grifo protagonista in Albania mrv SponsorPRIMO GOL GRIFO (1 - 2) SECONDO GOL GRIFO VIDEO – Tonali al ‘Casa Milan Store’: ecco il suo arrivo | PM News Sandro Tonali è protagonista in questi minuti di un Meet&Greet con i tifosi rossoneri a Casa Milan in cui regala foto e autografi ai più fortunati. Il nostro inviato Antonello ...Sandro Tonali è arrivato a Casa Milan per il Mee&Greet organizzato quest'oggi dal Milan con i tifosi. I più fortunati potranno posare per una foto con i numero 8 del Milan ...