fcinter1908

Natale, quest'anno, è arrivato in anticipo. Perché per gli appassionati di snowboard, non c'è niente di meglio della possibilità di vedere un nuovodel rider Quiksilver Travis, uno degli snowboarder più forti di tutti i tempi e il protagonista di veri e propri capolavori dei film di action sport, caratterizzati da missioni epiche, ...ILDEGLI HIGHLIGHTS INGHILTERRA (4 - 2 - 3 - 1) : Pickford 6.5; Trippier 6, Stones 6.5, Maguire 6.5, Shaw 6; Bellingham 5.5 (23'st Henderson 6),6; Saka 5.5 (33'st Rashford 6), Mount 6, ... VIDEO / Rice e Grealish palleggiano divisi da una piscina! Arsenal star Bukayo Saka isn’t just lighting up the 2022 FIFA World Cup in Qatar, he’s also providing some entertainment to Jack Grealish and a few of his other England teammates behind the scenes.Incredible footage shows the moment a humpback whale was spotted off the Sussex coast. Fisherman Gary Rice captured footage of the whale yesterday (December 5) while he was out at sea near Brighton ...