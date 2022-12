Vertice Ue - Balcani Occidentali | Meloni | possono contare su Italia

(Di martedì 6 dicembre 2022) "Penso che abbiamo una granderesponsabilità verso i Paesi deiancora dipiù dopo l'aggressione russa all'Ucraina e penso sia molto importante rafforzare le procedure per l'accesso ...

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo alUe -Occidentali a Tirana, dove è stata accolta dal premier albanese Edi Rama."Ci sono molti temi su cui possiamo ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo alUe -occidentali a Tirana, invitando i sei Paesi della regione a prendere posizione contro ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al vertice Ue-Balcani occidentali a Tirana.