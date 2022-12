Verona | Aiac | “Nomina Zaffaroni ripristina rispetto formale delle regole”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Le ultime scelte societarie, arrivate in un tempo congruo, hanno riportato il caso in un quadro di, aspetto che registriamo positivamente. Nell’inviare al’augurio di buon lavoro, l’auspica che la sua gestione sia legittimata anche sul piano sostanziale. E in tal senso continuerà a vigilare”. Questo il comunicato che l’, l’Assoallenatori, ha diramato in merito alladi Marcocome nuovo allenatore dell’Hellas. L’associazione aveva contestato la scelta di Salvatore Bocchetti, non in possesso dell’abilitazione Uefa Pro, e neppure la presenza nei quadri della società di Dritan Dervishi sanava la situazione. SportFace.