Vaccini | lo strano caso del Ceo di Pfizer che dà di nuovo buca al Parlamento Ue

(Di martedì 6 dicembre 2022) Per la seconda volta consecutiva, il Ceo di Pzifer, Albert Bourla, si è rifiutato di comparire davanti alEuropeo per esporre la sua versione sulle modalità di conclusione dei contratti di vaccino tra la casa farmaceutica e l’Unione Europea. L’invito sarebbe arrivato dalla Commissione speciale sul Covid-19, dopo che lo scorso ottobre, in sostituzione di Bourla, si presentò Janine Small, presidente dei mercati internazionali di. Dinanzi alla domanda dell’eurodeputato Ross, il quale chiese seavesse testato la capacità del vaccino di bloccare il contagio, Small rispose ridendo e affermando: “Dovevamo muoverci alla velocità della scienza per capire cosa succedeva”. Insomma, il siero era stato creato solo in un’ottica di prevenzione delle forme più gravi che potevano derivare dalla positività, ma non per limitare ...