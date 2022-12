Usa | non abbiamo fornito a Kiev armi per colpire in Russia - Mosca | Drone ucraino nella nostra regione | reagiremo

Italia Informa

leggi anche PEC: cos'è, come farla e quanto costa il servizio A cosa serve la pec europea e come siLa posta elettronica certificata ,solo in Italia ma anche nel quadro europeo, ha lo scopo ...... come per i 'Grandi elettori' che eleggono, formalmente, il presidente degli, nonostante il voto popolare, ma che potrebbero cambiare idea (anche se, a memoria,è mai successo). Senza un tot ... Ucraina: "Macron, il costo della guerra non è lo stesso tra Usa e Europa" Il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara annuncia una circolare per impedire l’uso dei cellulari in classe ...“L’Italia continuerà a fornire aiuto all’Ucraina, con tempi e modi da vedere. Assicuro però che prima della fine dell’anno non ci sarà nessun nuovo decreto”: lo ha comunicato il ministro della Difesa, ...