Uno “spazzino” personale | il fungo Penicillium roquefortii per riequilibrare l’intestino

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilè un. Unche ha reso celebre un formaggio francese il Roquefort: un formaggio erborinato, prodotto con latte di pecora, noto per la sua particolare digeribilità. Questoinfatti ha delle proprietà straordinarie, capaci di sbaragliare nel nostro intestino la candida e i germi patogeni senza danneggiare la flora batterica buona, quella definita eubiotica. Per questo viene considerato un vero e proprio “” capace di riportare nel giusto equilibrio il nostro intestino. Miglioreranno, fino a scomparire crampi, flatulenza e difficoltà digestive, enterocoliti e diarrea. dott. Marco Tortorici Ilsi potrà assumere in ragione di dieci gocce per due volte al giorno per un periodo di ...