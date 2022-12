Un Posto al Sole | anticipazioni 7 dicembre | colpo di fulmine per Bice

Leggi su vesuvius

(Di martedì 6 dicembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Unaldi domani, 72022? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini continuano a tenere incollati al televisore i tantissimi fan di Unal, soap opera in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50. I colpi di scena e le novità sono all’ordine del giorno e i telespettatori sono curiosi di sapere cosa succederà nella puntata di domani, mercoledì 72022.a Unal(Screenshot video Raiplay)Lo strano comportamento di Niko preoccupa sempre di più il figlio Jimmy, per questo ha deciso di confidarsi con la zia Manuela che ha subito parlato con Poggi per capire in che guaio si sia ...