Ultimi Sondaggi politici di Swg per La 7 | FDI doppia il PD | Meloni vola

(Di martedì 6 dicembre 2022) Come ogni settimana anche oggi 6 dicembre 2022 vediamo quali sono le intenzioni di voto degli italiani secondo idi SWG diramati durante il tg di La 7 di Enrico Mentana. Il partito che pochi mesi fa ha vinto le elezioni, Fratelli d’Italia, torna a crescere dopo la flessione di sette giorni fa ein voti il PD di Letta, ormai terzo e scavalcato anche dal Movimento 5 stelle.elettoralidati SWG per LA 7 di Mentana: FDI, cresce la Lega, male il PD Vediamo ora nel dettaglio le ultime rilevazioni delo politico elettorale svolto da SWG per La 7, con le percentuali di tutti i principali partiti in Italia. Come detto Fratelli d’Italia torna a salire e anche questa settimana fa registrare un +0.5% che lo porta al suo ...