Ultime Notizie – Raoul Bova | prescritta l’accusa di evasione fiscale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il giudice monocratico di Roma ha dichiarato la prescrizione daldi aver evaso 417mila euro nel 2011 per. L’attore era accusato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici. Secondo, nel 2012 l’attore non avrebbe presentato “’il versamento di canoni per un milione di euro alla Sanmarco srl, società di cuiè stato socio all’80 per cento”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione