Ultime Notizie – Mondiali 2022 | impresa del Marocco | festa grande a Rabat e Casablanca

(Di martedì 6 dicembre 2022) E’ il giorno delaidi calcio in Qatar. “Vittoria storica” e “Epico”, titolano i media locali per celebrare la vittoria sulla Spagna agli ottavi di finale, mentre ae aun fiume di persone si è riversato nelle strade per festeggiare. Nella capitale si assiste a “scene di giubilo”, riporta il corrispondente dell’agenzia di stampa Anadolu, mentre sul web vengono diffusi i video dellanelle piazze. E mentre il traffico è paralizzato dai caroselli, i marocchini impazziti di gioia festeggiano una vittoria che va al di là del semplice aspetto sportivo data la storica rivalità con la Spagna. Canti e balli promettono di andare avanti per tutta la notte. “Un fiume di persone si è riversata in strada aper celebrare la vittoria”, scrive ...