Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 1 151 contagi e 1 morto | bollettino 6 dicembre

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono 1.151 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell'ultimo-19. Si registrano 1. I nuovi casi sono stati individuati su 5.151 tamponi effettuati. Sono +962 guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 3.135. Il, inoltre, registra +188 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 150) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 5).

