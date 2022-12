Ucraina | Mosca | aeroporto di Kursk colpito da droni lanciati da Kiev

(Di martedì 6 dicembre 2022), 6 dic. (Adnkronos) - L'della regione di, in Russia, è statoda un attacco conpartito dall'. Lo afferma il governatore regionale Roman Starovoyt su Telegram spiegando che nel raid ha preso fuoco un serbatoio di stoccaggio di petrolio. ''Non ci sono vittime, l'incendio è stato domato. Tutti i servivi di emergenza stanno lavorando sul campo'', ha dichiarato.

Nel 1992 il braccio di ferro frae Kiev iniziò subito dopo la proclamazione dell'indipendenza dell'. Dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, nacquero quattro potenze nucleari sue ......aveva risposto con una nuova pioggia di missili su gran parte dell'. Ieri mattina, secondo la ricostruzione dei militari di, le forze ucraine avevano lanciato attacchi con "droni ..."Distrutto deposito di carburante per i jet che hanno bombardato l'Ucraina". La città si trova a 160 chilometri dal confine del paese invaso ...Attacco coi droni in due basi aeree russe, Mosca risponde con i missili. Diverse zone di nuovo senza elettricità. Putin visita il ponte in Crimea ...