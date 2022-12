Twitter | il sondaggio globale di Musk | “Assange e Snowden devono essere graziati?” L’80% ha risposto sì

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Non esprimerò la mia opinione, ma ho promesso di condurre questo?“. Con questo tweet Elonha lanciato un nuovocon cui ha chiesto agli utenti dise Juliane Edwarddebbano“perdonati” per i reati di cui la giustizia Usa li ritiene responsabili. Hanno partecipato più di 3 milioni e 300 mila e il risultato finale è netto:dei “votanti”, infatti, si è espresso a favore. Le due vicende, da anni, dividono l’opinione pubblica. Edwardè accusato di reati quali furto di proprietà governative e spionaggio. Secondo gli USA,ha ...

Il Fatto Quotidiano

... per esempio, quando il presidente ucraino aveva ottenuto il primo posto neldei lettori ... lo ha scritto sul'ambasciatrice statunitense a Kiev, Bridget Brink. Ma Bruxelles, invece, ...... secondo un recenteamericano il 38% delle persone ha dichiarato di non sapere cosa sia ... ma tra i suoi più grandi ammiratori c'è Elon Musk, CEO di Tesla, SpaceX e da poco anche di, ... Twitter, il sondaggio globale di Musk: “Assange e Snowden devono essere graziati” Cosa sono i Twitter Files mostrati da Musk, e perché i conti non sembrano tornare. Scoprilo leggendo tutto l’articolo!Leggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk e il sondaggio su Twitter: “Assange e Snowden dovrebbero essere graziati” ...