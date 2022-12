Tutti si armano | ma evitando gittate che raggiungano Mosca | a corto di munizioni

Leggi su panorama

(Di martedì 6 dicembre 2022) Secondo i servizi segreti americani la Russia starebbe utilizzando le sue scorte dia un ritmo straordinariamente elevato mentre la guerra d’invasione dell'Ucraina si avvicina ormai al decimo mese. Ma, sempre secondo la Cia, non avrebbe abbastanza capacità per riempire nuovamente gli arsenali da sola, ed è ormai conclamato che si sia rivolta alla Corea del Nord. Di conseguenza, gli Usa stanno aumentando la produzione di armamenti per poter continuare le forniture a Kiev, come dimostra il contratto da oltre 430 milioni che l'esercito ha assegnato a Lockheed-Martin la scorsa settimana per la produzione di più missili M142 e lanciatori Himars. Non soltanto: Greg Hayes, Ceo di Raytheon Technologies, ha recentemente espresso preoccupazione per il ritmo con cui leStinger e Javelin, prodotte anche dalla sua azienda ...