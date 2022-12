Tumore alla prostata | scoperto meccanismo che lo favorisce | studio italiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) –unmolecolare chelo sviluppo del cancro dellae che, se disinnescato, consente di arrestare la crescita delle cellule tumorali. Autori della ricerca – che potrebbe aprire la strada a nuovi approcci terapeutici – sono scienziati dell’università Cattolica Campus di Roma, in collaborazione con l’ateneo capitolino Tor Vergata. Al centro di questoad azione oncogenica, descritto sulla rivista ‘Nature structural & molecular biology’, ci sono due molecole, chiamate Sam68 e XRN2 che si siedono sugli Rna messaggeri (molecole che contengono il codice genetico per la sintesi delle proteine, le stesse usatebase dei vaccini anti-Covid) e li rendono più efficienti, favorendo così la proliferazione delle cellule prostatiche. ...

...nostro lavoro descrive un meccanismo molecolare che promuove questo accorciamento degli Rna messaggeri neldella prostata', spiega in una nota Claudio Sette, ordinario di Anatomia umana