LA NOTIZIA

...servirebbe equità esulla possibilità di recedere dai contratti in essere in modo che i cittadini facciano scelte consapevoli ed informate. Una riforma di questo tipo sarebbe a costo...... rendendo i produttori responsabili della loro mancanza die di eventuali impatti ... New ERA PolishWaste Association Recycling Netwerk Benelux Réseau Consigne Réseau Vrac Rezero VOICE ... Trasparenza zero sui miliardi del Pnrr La pluridecennale parabola degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica stia tornando come a una sorta di punto zero. I preti sposati potrebbero contribuire ad eliminare la piaga degli abusi nella Chie ...(Teleborsa) - Tolleranza zero verso la corruzione tanto da proporre formalmente all’ONU un nuovo obiettivo, il diciottesimo, da inserire tra gli SDGs dell’Agenda 2030: il Manifesto ZerØ Corruption, pr ...