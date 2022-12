Tragedia a Brindisi | investita da scuolabus in retromarcia | muore donna 86enne | illesi gli scolari

in contrada Betlemme nella mattina di oggi, martedì 6 dicembre, dove un'anziana donna di 86 anni è stata investita ed uccisa da uno scuolabus in retromarcia che faceva manovra nei ...Ascolta questo articoloquesta mattina 6 dicembre in contrada Betlemme, a, dove un'anziana di 86 anni, Giovanna Giorgiani , è stata investita da uno scuolabus che stava facendo retromarcia. Il mezzo, di ...BRINDISI - Tragedia in contrada Betlemme nella mattina di oggi, martedì 6 dicembre, dove un’anziana donna di 86 anni è stata investita ed uccisa da uno scuolabus in retromarcia che faceva manovra nei ...Una donna di 86 anni, Giovanna Giorgiani, è morta a Brindisi dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata travolta dal mezzo durante una manovra in re ...