Traffico Roma del 06-12-2022 ore 20 | 00

(Di martedì 6 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione disagi lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare a causa di un incidente ci sono lunghe code tra l’uscita per la Cristoforo Colombo e via Casilina compromessi anche tutti gli accessi intermedie raccordo code da te se si registrano agli ingressi di via Pontina via Ardeatina e via Appia in carreggiata interna code a tratti tra Cassia bis Salaria tra Bufalotta e Prenestinasi rallenta sulle percorso Urbano della A24 dalla tangenziale a Tor cervare sulla Flaminia da via Cassia al Raccordo Anulare code anche sullaFiumicino da via Isacco Newton al Raccordo direzione Fiumicino dalla tangenziale con rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni e tra via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico per un incidente avvenuto in via del Muro ...