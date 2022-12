Tra spazio e acciaio La road map di Urso verso una politica industriale

Leggi su formiche

(Di martedì 6 dicembre 2022) Uno Stato stratega, non padrone dell’industria. E con una visione di lungo periodo, non limitata a un orizzonte breve, per tirare a campare. Adolfo, ministro per le Imprese e il made in Italy in quota Fratelli d’Italia, ha provato a tracciare una linea piuttosto marcata circa il futurodel Paese, intervenendo in audizione alla Camera, proprio nei mesi in cui l’esplosione dei costi dell’energia e delle materie prime, ha nei fatti ipotecato buona parte della crescita post pandemica. Non era facile, i principali dossier industriali sono ancora poco definiti, da Ita, alla rete unica, al Monte dei Paschi, passando per l’ex Ilva. Ma per il responsabile del dicastero di Via Veneto ed ex presidente del Copasir, non c’è tempo di piangersi addosso, o aspettare che la guerra finisca. Serve una...