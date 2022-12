Toyota guarda al futuro con la Corolla Cross Hydrogen Concept

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In un mondo di esigenze dei clienti e riferimenti di mercato in continuo cambiamento, l’approccio dialla neutralità carbonica è quello di sviluppare e offrire più tecnologie per supportare i clienti nei loro viaggi individuali verso le emissioni zero. Questo approccio multi-tecnologico – che include elettriche a batteria e fuel cell, Plug-in Hybrid e Full Hybrid – offre l’opportunità, per i clientiin oltre 170 paesi e regioni di vendita in tutto il mondo, di ridurre la loro carbon footprint oggi, indipendentemente dalle loro contingenze ed esigenze quotidiane.crede inoltre fermamente che sia troppo presto per concentrarsi su un’unica soluzione a emissioni zero e, pertanto, sta sviluppando contemporaneamente la tecnologia Fuel Cell a idrogeno e la combustione a idrogeno insieme alla tecnologia ...