Tor San Lorenzo come il Far West | rapine | furti | estorsioni e scippi I residenti | ‘Prima o poi ci scappa il morto’

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tor Sandi Ardea terra di nessuno. O meglio, terra di conquista per malviventi di ogni razza e nazionalità.. Ma anche, a buon fine o tentate. Per non parlare di ciò che non viene denunciato,l’usura. E, ovviamente, l’immancabile spaccio di sostanze stupefacenti. Ma quello che fa più paura ai cittadini è la microcriminalità, il timore di essere vittima dell’ennesimo episodio di violenza in un territorio fuori controllo. Negozi e supermercati presi di mira Negli ultimi giorni il supermercato TuoDì è stato preso di mira due volte. Al primo tentativo addirittura è stata “sciolta” la cassaforte, surriscaldata con la fiamma ossidrica. Trentotto fa il titolare di uno stabilimento balneare è stato oggetto di una rapina all’interno della sua ...

Il Faro online

Al termine dei lavori al Parco diSapienza sarà la volta del Parco di Casale Rosso. In corso ... iniziati in contemporanea con il Parco Sangalli e al termine della riqualificazione di piazza...... Azienda Ospedaliera Universitaria 'PoliclinicoVergata' di Roma, Ospedale 'Fabrizio Spaziani' ... Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA), AOOR 'Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona' di ... Tor San Lorenzo, furto in pieno giorno all'Emporio Abate: ladri in fuga con la merce Al Di Bisceglia gli amaranto oro giocano alla pari con la capolista: al triplice fischio X ma in ottica vittoria finale, la prestazione vale molto di più del risultato ...Stava consegnando i ticket agli anziani in fila per la pensione in attesa fuori dall'ufficio postale quando è stata avvicinata da due uomini con il volto nascosto dalle mascherine chirurgiche. Senza c ...